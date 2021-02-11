Sağlık çalışanlarının 2. doz aşıları yarın başlıyor

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının 2. doz aşılarının yarından itibaren yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sağlık çalışanlarının 2. doz aşılarının yarın, 13 Şubat Cumartesi, 14 Şubat Pazar ve 15 Şubat Pazartesi günleri, birinci doz aşılarının yapıldığı merkezlerde yapılacağını açıkladı.

İlk doz aşılarını Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi’nde yaptıranların 2. doz aşılarını Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Poliklinik binasında yaptıracakları ifade edilen Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yarın ve 15 Şubat Pazartesi günkü aşılamanın saat 13.00'de başlayacağı kaydedildi.

Aşıların, 13 Şubat Cumartesi ve 14 Şubat Pazar günlerinde ise, tüm hastanelerde saat 09.00'dan itibaren yapılacağı belirtilen açıklamada, 2. doz aşı yaptıracak kişilerin aşı karnelerinde yazan tarihlerde, belirtilen merkezlere gitmeleri istendi.