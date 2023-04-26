Korkutan Sonuç

Gazimağusa'da vatandaşların talebi doğrultusunda hızlı tarama testi yapılan 15 binadan 14'ünün yüksek ve orta hasarlı olduğu saptandı

Gazimağusa Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası ile imzalanan protokol kapsamında binaların yıkılmaya karşı risk oranını tespit etmek üzere ilçe merkezinde hızlı tarama testlerine başlandığını duyurdu.İlk etapta hızlı tarama testi yapılan 15 binadan 14'ünün yüksek ve orta hasarlı olduğu saptandı.Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nden inşaat mühendisi Niyazi Yurtseven ve inşaat teknikeri Halil Onbaşılar’ın Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hızlı tarama testleri ile ilgili çalışmalarına katılmalarının hızlı tarama testi yapılmaya başlandığı kaydedildi.Belediyenin www.gazimagusabelediyesi.org web sayfasına yapılan başvurular neticesinde yapılan hızlı tarama testi ile, kent sınırları içerisinde bulunan binaları ön gözlemden geçirerek, risk analizi sonuçlarına göre tehlikeli binaların ileri kontrolünün yaptırılmasına yönlendirme amaçlanıyor.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık, İmar Proje Birimi Amiri Abide Başman Eryaşar, Gazimağusa Belediyesi’nin 2019 yılında yapı denetimine başladığını belirterek, esas amacın yapılan binaların başlangıç aşamasında denetlenmesini sağlamak olduğunu, ancak kentte 2019 öncesi yapılan binalar olduğu için denetimlerin belediye sınırları içerisinde bulunan tüm binalara uygulanacağını söyledi.Eryaşar, konu ile ilgili en yetkili oda olan İnşaat Mühendisleri Odası ile geçen haftalarda protokol imzalandığını hatırlattı. Eryaşar, söz konusu protokol kapsamında İnşaat Mühendisleri Odası’na hız kazandırmak için yapılacak olan ilk işin, Gazimağusa Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu hızlı deprem tarama testi olduğunu ifade etti.Tarama testlerinde önceliğin müracaatlar doğrultusunda, gözle görünür halde en kötü durumda olan binalara verildiğini söyleyen Eryaşar, belediye sınırları içerisindeki binaların tümünde hızlı deprem tarama testi yapılacağına dikkat çekti.Gazimağusa Belediyesi’nde inşaat mühendisi ve iş sağlık uzmanı olarak görev yapan Niyazi Yurtseven, proje bağlamında hem gözlem yapıp hem de İnşaat Mühendisleri Odası’nın hazırladığı bina bilgi formları doldurduklarını söyleyerek yapılan işlemleri anlattı.Gazimağusa Belediyesi’nin ön gözlem raporu kısmına kadar sorumluluk yürüttüğünü belirten Yurtseven ileri aşama için gerekli işlemleri inşaat mühendisinin yapacağını kaydetti.Yurtseven, Gazimağusa Belediyesi’ne yapılan müracaatlar ışığında hızlı tarama testi yapılan 15 binanın ön gözlem raporunun çıktığını açıkladı. 15 binanın 14’ünün yüksek ve orta riskli olduğunun belirlendiğini söyleyen Yurtseven, Ön Gözlem Raporu çıkan binalara, raporun dağıtımının yapılmaya kısa süre içerisinde başlanacağını kaydetti.