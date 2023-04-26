Sigortalara yeni borç: 6 milyon dolar

Sosyal Sigortalar Dairesi; 6 milyon Dolar (yaklaşık 123,3 milyon TL) iç borç aldı. Bu yeni borçlanmayla Sosyal Sigortalar için 4 ayda alınan borç tutarı 14 milyon doları aştı

Sosyal Sigortalar Dairesi; “Kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla” önceki gün yine borçlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi; “Kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla”, 6 milyon 070 bin ABD Doları (yaklaşık 123,3 milyon TL) iç borç aldı.

Maliye Bakanlığı’nca, KKTC Merkez Bankası aracılığında “İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu ihracı yöntemiyle” yapılan önceki günkü ilk borçlanmada 86 gün vade ve %4.5 faizle 3 milyon 031 bin dolar; ikinci borçlanmada da 95 gün vade ve %5 faizle 3 milyon 039 bin dolar sağlandı.

4 AY İÇİNDE 14.1 MİLYON DOLAR

24 Nisan itibarıyla yapılan yeni borçlanmayla Sosyal Sigortalar için 4 ayda Özel Tertip Hazine Bonosu ihracı yöntemiyle alınan borç tutarı 14 milyon 173 bin 466 dolara ulaştı.

Maliye, Sosyal Sigortalar için 29 Mart tarihinde 2 milyon 018 bin dolar; 28 Aralık 2023 tarihinde de 6 milyon 084 bin dolar borç sağlamıştı.

Önceki günkü borçlanmanın 114 gün vadeli 6 milyon dolarlık borcun kapatılmasında kullanılacağı tahmin ediliyor. KKTC Merkez Bankası, dairenin söz konusu tutarları kur riski üstlenmemek amacıyla, SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacağını bildirdi.

