Kıbrıs’ta 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren deprem, korku ve panik yarattı. Vatandaşların çoğu kendilerini evlerinden ve işyerlerinden dışarıya attı

Kıbrıs adası 5.2 büyüklüğünde depremle sallandı. 15 saniye süren deprem, korku ve panik yarattı. Vatandaşların çoğu kendilerini evlerinden ve işyerlerinden dışarıya attı.Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre deprem, saat 16:27 sıralarında Lefkoşa'nın 60 km derinliğinde ve 41 km doğu-güneydoğusundaki Richter ölçeğine göre 5,3 büyüklüğünde oldu.Meteoroloji Dairesi ise depremi "orta şiddette" ve Richter ölçeğine göre 5.2 tanımladı; depremin merkez üssünün 34.90 Kuzey ve 33.66 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 57 KM derinliğinde Larnaka'da olduğunun saptandığını bildirdi.Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin merkez üssünü Mağusa, şiddetini 5 olarak açıkladı.Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, Kıbrıs’ta dün yaşanan deprem ile ilgili açıklama yaptı.Depremin kısa sürmesinin şans olduğuna dikkat çeken Vadilili, artçı depremlerin yaşanabileceğine dikkat çekti.Oğuz Vadilili, “Kıbrıs adasının batısından gelip güneyinden devam edip doğusundan geçen ve adanın altına dalan Afrika plakasının oluşturduğu Dalma batma zonu kaynaklı deprem oldu.Depremin odak noktasının Larnaka körfezine denk gelmesi depremi şiddetli hissetmemize neden oldu” dedi.