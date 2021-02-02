Kolan Hastanesi’nde korona paniği

Kolan Hastanesi’nin Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı'nın testi pozitif çıktı. Başhekim ile yakın temaslı olan hastane çalışanları karantinaya alındı

Kolan Hastanesi’nde korona virüs paniği yaşanıyor.Kolan Hastanesi’nin Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı'nın PCR testi pozitif çıktı.Lefkoşa Devlet Hastanesi ve Girne Devlet Hastanesi Başhekimlerinin ardından Kolan Hastanesi Başhekimi’nin de pozitif vaka olduğu öğrenildi.Başhekim ile yakın temaslı olan 4 kişi karantinaya alındı.Söz konusu dört kişinin Kolan Hastanesi’nin ameliyathane sorumlu hemşiresi, başhemşire, başhekim sekreteri ve bir muhasebeciden oluştuğu öğrenildi.Hastanede çalışan tüm personele test yapıldığı ve sonuçların negatif çıktığı ifade edildi.