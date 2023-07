Kofalı’dan Alayköy İlkokulu’na iki derslik

Ali Kofalı Construction Ltd. Alayköy İlkokulu’nun mevcut binasına yapılacak iki derslik için betonarme karkas yapımını üstlendi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ali Kofalı Construction Ltd. arasında Alayköy İlkokulu’nun mevcut binasına iki derslik betonarme karkas yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Ali Kofalı Construction Ltd. Direktörü Ali Kofalı imza koydu.

Protokol kapsamında Ali Kofalı Construction Ltd. Alayköy İlkokulu’nun mevcut binasına yapılacak iki derslik için betonarme karkas yapımını üstlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, eğitime yapılan her desteğin çok önemli olduğuna işaret ederek, Ali Kofalı’ya verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Yeni eğitim yılına hazır olacak şekilde Alayköy İlkokulu’na iki yeni sınıf kazandıracaklarını belirten Çavuşoğlu, sınıfların betonarme karkas işleminin Ali Kofalı Construction Ltd. tarafından yapılacağını belirtti.

Çavuşoğlu, Gönyeli - Alayköy Belediyesi’yle iş birliği yaparak yeni sınıfları öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunacaklarını da sözlerine ekledi.

Ali Kofalı Construction Ltd. Direktörü Ali Kofalı ise ülkenin geleceği olan çocuklara ve eğitime destek vermekten dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.