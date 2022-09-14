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Klinik Psikolog Yörük, ebeveynleri uyardı

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“Okulla ilgili kaygınızı çocuğa yansıtmayın”

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Klinik Psikolog Yörük, ebeveynleri uyardı
  Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşerî Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Klinik Psikolog Berrak Yörük, ebeveynlerin okulla ilgili kaygısının çocuklara da yansıdığını kaydederek, “Çocuktan önce ebeveynlerin kaygılarını yönetebilmesi gerek” dedi.

Her çocuğun da her çocuğun okula uyum sürecinin de farklı olduğunu belirten Yörük, uyum süreci konusunda çocuğun diğer çocuklarla kıyaslanmaması gerektiğini söyledi.

Berrak Yörük, şu önerilerde bulundu:

“İlk hafta çocuğunuzu okula hangi ebeveyninden daha rahat ayrılıyorsa onun götürmesi ya da servis kullanımı süreci kolaylaştıracaktır. Ebeveynlerin okul konusunda kararlı olup pes etmemesi çok önemlidir. Çocuğunuz direndiğinde veya ağladığında onu eleştiren cümleler kurmak yerine kararlı ve empatik cümleler kurmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Özellikle ilk bir ay boyunca okuldan alacağınız saatler konusunda vereceğiniz saatlere riayet etmeye özen gösterin. Unutmayın ki kaygınızı yansıtırsanız çocuğunuzun okula uyum sürecini istemsizce zorlaştıracaksınız ve kaygılı çocukla baş etmek kolay olmayacak...”
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