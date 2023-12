“KKTC’nin adı kadar gençleri de güzel”

Best Model North Cyprus finalistlerini kabul eden Meclis Başkanı Töre, KKTC’nin adı kadar gençlerinin de güzel ve yakışıklı olduğunu vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Best Model North Cyprus yarışmasında dereceye giren finalistleri kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, kadınlarda Best Model North Cyprus Birincisi Gizem Enis, İkinci Merve Bektaş ve Üçüncü Pınar Duru ile erkeklerde Best Model Birincisi Efekan Ektiren ve ikinci Furkan Ocak yer aldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, yarışmanın Kurucu Başkanı En Moda Direktörü Özer Akkeleş, kabulde yaptığı konuşmada, hedeflerinin; dünya güzeli çıkarmak olduğunu söyledi. Akkeleş, KKTC’nin adını dünyanın çeşitli platformlarında duyurmak ve yaşatmak için çaba sarf ettiklerini de kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, başarılı gençlerin “Best Model” olarak yarışmalara katılmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, medeni cesaretlerinden dolayı katılımcıları tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “Best Modelleri” olduğunu vurgulayan Töre, KKTC’nin adı kadar gençlerinin de güzel ve yakışıklı olduğunu kaydederek, “Kendimizi dünyanın her alanında ne kadar gösterirsek o kadar faydalı olur” dedi.

Ambargoları ve izolasyonları bu tür etkinliklerle delmenin önemine değinen Töre, “İnşallah bir gün kendi adımızla da bu yarışmalara katılırız” diye konuştu.