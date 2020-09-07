KKTC’de 14 yeni vaka daha

Bakan Pilli, tespit edilen 14 yeni pozitif vakanın 3 kişisinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu açıkladı





Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1302 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Vakalarla ilgili temaslı takibinin Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından titizlikle yapıldığını belirten Bakan Pilli, pozitif vaka tespit edilen her yerde temaslılara PCR testlerinin yapıldığını, bu konuda bakanlık olarak temaslı takip ekibinin taviz vermeden gece gündüz çalıştığını vurguladı.

Açıklamada şu bilgiler de paylaşıldı:

Yapılan Toplam Test Sayısı- 129.893

Toplam Vaka Sayısı- 411

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 280

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 127

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 39

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 88

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

