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KKTC İnsan Hakları Derneği, iki devletli çözüm siyasetine destek belirtti

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KKTC İnsan Hakları Derneği, iki devletli çözüm siyasetine destek belirtti
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KKTC İnsan Hakları Derneği, iki devletli çözüm siyasetine destek belirtti.
Dernek açıklamasında adada iki devletli bir çözüm modelinden başka bir çözüm olamayacağı kaydedildi ve federasyon tezinde ısrar edenlerin Ortadoğu’da yaşananlardan ders alması gerektiği ifade edildi.
 
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