“KKTC için var gücümüzle gayret gösteriyoruz”

Meclis Başkanı Töre, Antalya’da katıldığı Asya Parlamenterler Asamblesi Genel Kurul toplantısında birçok ülkenin meclis başkanları ile bir araya geldi, önemli temaslarda bulundu. Töre “Uluslararası toplantılarda KKTC mutlaka yer almaktadır” diye konuştu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle Antalya’da Asya Parlamenterler Asamblesi 13.Genel Kurul toplantısına katıldı.

Toplantıya 27 ülkenin Meclis Başkanları veya yardımcıları yanında 400’e yakın siyasi temsilcileri katıldı. Töre, toplantı çerçevesinde birçok ülkenin meclis başkanları ve yardımcıları ile bir araya geldi.

Mustafa Şentop’un toplantıya katılan üst düzey isimlere Zorlu Töre’yi tanıştırdığı ve diyalog kurulmasını sağladığı öğrenildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Asya Parlamenterler Asamblesi 13.Genel Kurul toplantısı kapsamındaki temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile Antalya’da bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC’nin her açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen uluslararası toplumun tanınmış, saygın bir üyesi haline gelmesi için var güçleri ile gayret gösterdiklerini ifade etti.

Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı “KKTC’yi tanıyın” çağrısını hatırlatarak kendilerinin de TBMM olarak KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünü, Parlamenter toplantılar bağlamında da arttırmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) anayasal ismiyle “Gözlemci Üye” statüsü ile katılmasının önemli bir başlangıç olduğunu ifade eden Şentop: “Aynı şekilde KKTC’nin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’ne katılımını da kuvvetle destekliyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında TBMM’nin, kendilerine büyük bir destek verdiğini ifade ederek bu işbirliği ve dayanışmanın daha da ileriye götürüleceğine olan inancını dile getirdi.

Töre, Türkiye ile KKTC arasında çok derin ilişkiler olduğunu , mavi vatanın da eklenmesiyle birlikte yürütülen milli dava Kıbrıs meselesinin daha da geniş bir boyut aldığını kaydetti.

“Bu dava ancak Türkiye ile birlikte yürütülebilir. Özne milli davadır. Sadece Kıbrıs Türk halkı değildir, Türkiye ile KKTC’nin müşterek hareketi ile bu meseleler yürütülür. Türkiyesiz zaten asla olmaz.” diyen Töre, son yaşanan siyasi gelişmelerle dünyanın ne denli adaletsiz olduğunun görüldüğünü, güçlü olanın hakkını koruyabildiğini belirtti.

Türk milleti güçlü olursa, Türkiye güçlü olursa Kıbrıs Türk halkının da bundan mutlaka fayda edeceğine işarete eden Töre: “Bizim devletimiz ve milletimiz güçlüdür. Türk ordusu Kıbrıs’tadır ve güvence altındayız. Özgürlüğümüz tamamdır, güvenliğimiz tamamdır. Devlet olmak herkese nasip değildir; ancak Kıbrıs Türk halkı bugün bir devlet sahibidir. Bu da çok önemlidir. Devletten vazgeçmemiz mümkün değildir.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda “KKTC’yi tanıyınız, Kıbrıs Türk halkına yeteri kadar zulüm yaptınız, ambargolardan ve izolasyonlardan vazgeçiniz” çağrısını da yürekten alkışladıklarını ifade eden Töre, daha sonra da Türk Devletleri Teşkilatı’na , KKTC’nin anayasal ismiyle üye olmasının da çok büyük bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Artık ileriye bakacaklarını ifade eden Başkan Töre, KKTC’nin devlet varlığının Rumlar tarafından kabul edilirse, iki devletin egemenliğine dayalı bir çözüm arayışı olabileceğini, ancak “Garantiler kalksın” gibi yaklaşımların devam ettiği takdirde zaten bir ortaklık olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Töre şunları kaydetti:

“Sizlerin öncülüğünde, uluslararası toplantılarda KKTC mutlaka yer almaktadır. İnşallah bunlar devam edecektir. Anavatanda bulunmaktan mutluyuz. Sayın Erdoğan’ın dile getirdiği gibi ‘Dünya beşten büyüktür’ ve Türkiye bunu da çok kez ispatlamıştır. Bu söze çok önem veriyoruz. Anavatanımızla beraber, milletimizle beraber yola devam ediyoruz.”

