Almanya iki devletli çözüme karşı

Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis ile Berlin’de bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Kasulidis’e “Almanya, sıkı bir şekilde sizin tarafınızda duruyor” dedi ve Kıbrıs'ta iki devletli çözümün söz konusu olmayacağını söyledi

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis önceki gün Berlin’de temaslarda bulundu. Kasulidis, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Baerbock ile Kasulidis, Berlin’de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede, Kıbrıs konusunun ele alındığını aktaran Baerbock, “Almanya, sıkı bir şekilde sizin tarafınızda duruyor. Bir çözüm sadece BM kararlarına dayalı olabilir. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

Baerbock, Kıbrıs meselesinde sadece Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına dayalı bir çözüm olabileceğini vurgulayarak, GKRY'yi yeni önerilerde desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüşen Kasulidis, görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin BM kararları çerçevesinde yeniden başlatılması için gereken koşulların oluşturulmasının, Rum tarafının siyasi önceliği olduğunu söyledi.

Kasulidis, Baerbock’u Ada’daki taraflar arasında yitirilen güvenin yeniden oluşturulabilmesi için gösterilen çabaların yanısıra BM Genel Sekreterinin yeni bir inisiyatif almasının gerekliliği ve Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” aleyhinde yeni oldu-bittiler yaratacak “tahrikler” konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

Kasulidis, tüm çabaların, kuzeyde ayrılıkçı bir oluşumu ve eşit uluslararası statüyü destekleyerek bunu öncelik haline getiren Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği tarafından engellendiğini öne sürdü.

Baerbock ise, Almanya’nın her zaman Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu ve her türlü diyalogun zeminini BM kararlarının oluşturduğunu söyledi. Baerbock'in, iki devletli çözüm şekliyle Türkiye’nin tek taraflı eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti iddia edildi.

