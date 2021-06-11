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KKTC, dünyadaki en başarılı ülkeler arasında

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Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs’ın eğitim alanında bir dünya markası olmasının en büyük dilekleri olduğunu vurgularken, Başbakan Saner de, KKTC’nin alınan tedbirlerle, dünyadaki en başarılı ülkelerin arasında yer aldığını belirtti

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KKTC, dünyadaki en başarılı ülkeler arasında
 
Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede ilk sözü alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs’ın eğitim alanında bir dünya markası olmasının en büyük dilekleri olduğunu vurguladı.
Başbakan Ersan Saner de kabulde yaptığı konuşmada, Pandemi sürecinden bahsetti. Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, alınan tedbirlerle, dünyadaki en başarılı ülkelerin arasında yer aldığını belirtti ve şu anda bu başarıyı turizm ve yükseköğrenim sektörlerlerinde avantaja çevirmeye çalıştıklarını anlattı.
 
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