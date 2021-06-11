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Federasyon oyundur

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bir oyun olan federasyon görüşmeleri ile 53 yılın boşa harcandığını vurguladı

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Federasyon oyundur
 
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’de temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Ertuğruloğlu, “Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açtıklarını, bir oyun olan federasyon görüşmeleri ile 53 yılın boşa harcandığını ve başarısızlığın kanıtlandığını” kaydetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, “yeni sayfa” ifadesine atıfta bulunarak, Kıbrıs’ta 53 yıldır kimsenin burnunun dahi kanamadığına işaret etti.
KKTC’nin dünyada bağımsız, güçlü ve saygın bir devlet olarak yerini alması için destek verdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye’de Kıbrıs’ın milli dava olarak görüldüğünü, bu anlamda KKTC’ye her adımda destek vereceklerini kaydetti.
 
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