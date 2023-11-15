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KKTC 40 yaşında... Cumhurbaşkanı Tatar tebrik kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik kabul etti.

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KKTC 40 yaşında... Cumhurbaşkanı Tatar tebrik kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan tebriğe, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TBMM Temsilcisi Bekir Bozdağ, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bakanlar, milletvekilleri, askerî erkan, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel  Başkanı Özgür Özel, konuk heyetler, muharip dernekler, parti başkanları dernek, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Tebrik sonrası Cumhurbaşkanı Tatar, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti ve onlarla sohbet etti.
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