KITSAB acil seyahat ihtiyaçlarının karşılanması için olanak sağlayın”

KITSAB’dan vatandaşlara çağrı… “Eğlence veya iş amaçlı seyahatlerden kaçının, acil seyahat ihtiyaçlarının karşılanması için olanak sağlayın”

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), vatandaşlara, eğlence veya iş amaçlı seyahatlerden kaçınmaları, acil seyahat ihtiyaçlarının karşılanması için olanak sağlamaları çağrısı yaptı. Birlik, “Bunu bir insanlık görevi olarak algılamak ve dayanışma göstermek gerektiği inancındayız” dedi.



Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede meydana gelen büyük deprem felaketinin, herkesi endişelendirdiği, özellikle Türkiye’de meydana gelen can kayıplarının herkesi derinden üzdüğü ifade edildi.

“Deprem, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük ve öngörülemez afetlerden biridir” denilen açıklamada, “Depreme karşı hazırlıklı olmak başlıca sorumluluğumuz olsa bile maddi olanaksızlıklar ve teknik yetersizlikler bu hazırlıkların yeterince yapılmasına engel olabilmekte; can ve mal kayıpları büyüyebilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Deprem sonrasındaki yardımlaşmanın, can ve mal kayıplarından kaynaklanan acıların hafifletilmesi, deprem sonrası yaraların sarılabilmesi için en önemli araç olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Gerek Türkiye’de gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hemen devreye sokulan yardım kampanyaları ve gönüllü girişimleri, acılarımızı hafifletmektedir. KKTC ekiplerinin kurtarma faaliyetlerine katılması ve Kıbrıs Türk halkının yardım kampanyalarına katılmada gösterdikleri gönüllülük ve duyarlılık hepimiz için bir gurur vesilesi olmaktadır.”

Deprem sonrasında, olumsuz hava koşulları nedeniyle zaten aksayan hava ulaşımının neredeyse durduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Üyemiz acentelerimiz, acil seyahat ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir uğraş vermekte olmalarına karşın yetersiz hava ulaşımı nedeniyle gereğince başarılı olamamaktadırlar. Yurttaşlarımızdan beklentimiz, seyahatlerini ertelemeleri, eğlence veya iş amaçlı seyahatlerden kaçınmaları ve acil seyahat ihtiyaçlarının karşılanması için olanak sağlamalarıdır. Bunu bir insanlık görevi olarak algılamak ve dayanışma göstermek gerektiği inancındayız.”

Büyük deprem felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarının başlıca üzüntü kaynağı olduğunun altı çizilen açıklamada, “Hayatlarını kaybedenlere tanrıdan rahmet, geride kalanlara başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Bu felaketi el birliği ve dayanışma ile aşacağımıza inancımız tamdır. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.