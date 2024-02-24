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KITREB Dünya Turist Rehberleri Günü’nü kutladı

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), 21 Şubat Dünya Turist Rehberleri Günü'nü kutladı.

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KITREB Dünya Turist Rehberleri Günü’nü kutladı
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KITREB'den yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat Dünya Turist Rehberleri Günü’  Acapulco Otel'de düzenlenen  kokteyl ile kutlandı..
 
KITREB’in eğitim faaliyetlerine destek veren eğitmenlere belge ve  plaket takdiminin de yer aldığı geceye yaklaşık 150 turist rehberi katıldı.

KITREB Başkanı Dener Öymen, Dünya Turist Rehber Birlikleri Federasyonunun, 2024 senesinin temasını ‘’Yeşil Turizm’’ olarak belirlediğini hatırlatarak,
 KITREB olarak özel ilgi turizmi için faaliyetleri artırıp, eğitim çalışmaları  yürüteceklerini kaydetti.
 
Öymen, "KITREB Yasası'nın tüm maddelerinin uygulanacağı, kaçak rehberliğin olmadığı, turizm emekçisi rehberlerin 2008 senesinden beridir yükselmeyen taban ücretinin artacağı, rehberlerin branş konusunda uzmanlaşacağı, Birliğimizin uluslararası üyeliğinin onaylanacağı ve turizmde hak ettiği değeri göreceği günler dilerim. Çünkü turist rehberi olmadan turizm olmaz." dedi.

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