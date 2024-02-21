KITREB'den Dünya Turist Rehberleri Günü mesajı

“Turist rehberi olmadan turizm olmaz”

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), turizm emekçisi tüm turist rehberlerinin “21 Şubat Dünya Turist Rehberleri Günü”nü kutladı, turist rehberi olmadan turizmin olamayacağını vurguladı.

KITREB Başkanı Dener Öymen, Dünya Turist Rehberleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Dünya Turist Rehber Birlikleri Federasyonu tarafından bu yılın temasının yeşil dostu sürdürülebilir gelişme, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önemi vurgusuyla “Yeşil Turizm” olarak belirlediğini kaydetti.

Öymen, bu doğrultuda, KITREB olarak, özel ilgi turizmi için faaliyetlerini artırıp, eğitim çalışmalarını yürüteceklerini belirtti.

- Turist Rehberleri Günü, 2000 yılından beri her yıl kutlanıyor

Öymen, 21 Şubat Dünya Turist Rehberler Günü’nün 1987 tarihinde Dünya Rehber Birlikleri Federasyonu’nun (WFTGA) Avusturya yasalarına göre tescil edilmesinden sonra, ilk olarak 1990 yılında üye 15 ülke tarafından kutlanmaya ve 2000 yılından beri de ülkede kutlanmaya başlandığını hatırlattı.

Her yıl, günün, çeşitli etkinliklerle mesleğin önemine vurgu yapmak maksadıyla, turist rehberlerinin örgütlü bulunduğu KITREB öncülüğünde kutlanıldığını ifade eden Öymen, bu kapsamda halka ve turistlere yönelik ücretsiz turlar, turist rehberlerine yönelik eğitim çalışması ve kokteyl gibi etkinlikler düzenlendiğine işaret etti.

- Bu akşam, turist rehberlerine yönelik kokteyl düzenlenecek

“Turist rehberinin imajını yükseltmek, halka meslek hakkında doğru bilgiler vermek, mesleğin saygınlığını artırmak, profesyonel anlayış ile çevresel, kültürel ve tarihsel mirasın korunabileceğini vurgulamak bu günün en büyük amacıdır” diyen Öymen, şunları kaydetti:

“KITREB yasasının tüm maddelerinin uygulanacağı, kaçak rehberliğin olmadığı, turizm emekçisi rehberlerin 2008 senesinden beridir yükselmeyen taban ücretinin artacağı, rehberlerin branş konusunda uzmanlaşacağı, Birliğimizin uluslararası üyeliğinin onaylanacağı ve turizmde hak ettiği değeri göreceği günler dilerim”

Öymen, bu akşam saat 19.00’da Acapulco Tatil Köyü’nde turist rehberlerine yönelik bir kokteyl düzenleneceğini duyurdu.