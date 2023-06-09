Kırmızıda duran araca çarpıp devrildi

Lefkoşa Ortaköy’de Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde dün sabah meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
62 yaşındaki Salih Taşkın Yaradanakul, yönetimindeki JZ 598 plakalı aracı ile Gönyeli’ye doğru seyrettiği sırada, hastane önlerine geldiğinde aynı istikamette seyreden ve yayaların geçmesi için kırmızı ışık yandığından durmak zorunda kalan 69 yaşındaki Mehmet Uslu yönetimindeki SU 186 plakalı aracın arka kısmına çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan JZ 598 plakalı araç sürücüsü Salih Taşkın Yaradanakul’un tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam ediyor.
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