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Kırmızıda duran araca çarpıp devrildi

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Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde meydana gelen kaza, ucuz atlatıldı. Kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarpan otomobil, yan kısmı üzerine devrildi

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Kırmızıda duran araca çarpıp devrildi
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Lefkoşa Ortaköy’de Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde dün sabah meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
62 yaşındaki Salih Taşkın Yaradanakul, yönetimindeki JZ 598 plakalı aracı ile Gönyeli’ye doğru seyrettiği sırada, hastane önlerine geldiğinde aynı istikamette seyreden ve yayaların geçmesi için kırmızı ışık yandığından durmak zorunda kalan 69 yaşındaki Mehmet Uslu yönetimindeki SU 186 plakalı aracın arka kısmına çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan JZ 598 plakalı araç sürücüsü Salih Taşkın Yaradanakul’un tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde  devam ediyor.

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