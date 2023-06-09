Kamera görüntüleri ele verdi

Gönyeli’de park halinde bulunan iki ayrı araçtan para, gözlük ve parfüm çalan üç kişi kamera görüntüleri sayesinde tutuklandı

Gönyeli’de önceki gece İnce Sokak üzerinde park halinde bulunan bir aracın arka camı kırılarak araçtan 200 Avustralya Doları, 700 TL ve 5 Euro nakit para, aynı sokakta park halindeki başka bir araçtan ise air pod kulaklık, güneş gözlüğü, parfüm ve 500 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 27 yaşındaki Asehan Okan Getirmez, 28 yaşındaki Bayram Gazi Çetin ve 22 yaşındaki Mustafa Sakar tutuklandı.

"Araçtan sirkat meselesi" ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Bayram Gazi Çetin, Mustafa Sakar ve Asehan Okan Getirmez mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları aktardı. Polis Hüseyin Oran, huzurda bulunan zanlıların Bayram Gazi Çetin ve Mustafa Sakar ve Asehan Okan Getirmez “araç içerisinden sirkat” ve “kasti hasar" suçlarını işlediklerini belirtti.

Polis, 07 Haziran 2023 tarihleri arasında saat 01.30 raddelerinde Gönyeli’de umumi bir yer olan Altundağ Apartmanı altında bulunan Merve Haliloğlu Altıner’e ait aracın sol arka camını kırıp kasti hasara uğrattıktan sonra arka koltukta bulunan siyah renk el çantası içerisindeki toplamda 200 doların, 700 TL nakit parayı ve 5 euro nakit parayı sirkat edip yine aynı sokak üzerinde bulunan Aras Apartmanı altında park halinde olan aynı yerde sakin Hüseyin Onur Sağlam’ın kullanımında bulunan araç içerisinden araca hasar vermeden içerisinde bir adet beyaz renk airpods, 1 adet markası meçhul güneş gözlüğü, 1 adet parfüm ve 500 TL nakit parayı sirkat edildiğini anlattı.

Polis, yapılan soruşturmada incelenen kamera görüntülerinde konu olay mahallinde bulunan aracın Lefkoşa’da sakin Asehan Okan Getirmez’in kullanımında bulunan EP 250 plakalı araç olduğu ve yine araç içerisinde olaya karışan Lefkoşa’da sakin Bayram Gazi Çetin ve Mustafa Sakar’ın olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, konu şahısların derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak Bayram Gazi Çetin ve Mustafa Sakar’ın gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

