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Kırmızı: İnsanlığın kalbi, kadınlarımızdır

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Kırmızı: İnsanlığın kalbi, kadınlarımızdır

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İEZB Başkanı Serkan Kırmızı imzası taşıyan mesajda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına verdiği seçme ve seçilme hakkına dikkat çekildi, bu kararın dünyanın pek çok gelişmiş ülkesine de ilham kaynağı olduğuna vurgu yapıldı.

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajında şunlara yer verdi: “20. Yüzyılda artık düşünceler özgürleşirken, hayatın her alanında kadınların da olduğu zamanlardan geçmekteyiz. Acının derinden hissedildiği ve artık ivedi şekilde barışı konuşma ihtiyacı duyduğumuz zor zamanlardan geçmekteyiz. Tüm dünyayı savaşlar sarmışken, milyonlarca kadın hala ve her gün şiddete maruz kalıyor. Ülkemizde de her gün bunun örneklerini mutlaka okumaktayız. Ulu önder Atatürk’ün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere, pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verdiğini, bu konuda da dünyanın pek çok gelişmiş ülkesine ilham kaynağı olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Ancak bütün bu mücadelelere ve kazanımlara rağmen, eğitimli de olsa; eğitimsiz de olsa, ülke gelişmiş de olsa; gelişmemiş de olsa kadınlara yönelik baskı, şiddet, mobbing gibi haksızlıklar halen devam etmektedir.”

Kırmızı, mesajının devamında ise kadınların, tüm insanlığın kalbi olduğunun altını çizdi: “Bütün insanlık olarak, duygu dünyamıza bir göz atacak olduğumuzda, kadınlarımızın, fiziksel olarak narin yaradılışlarının altında aslında, engin bir dayanıklılık, üretkenlik ve derinlik barındırdıklarını görmek, hiç de zor olmayacaktır. Bu özelliklerinden dolayı, insanlığın kalbi de, duygusu estetiği de kadınlarımız değil midir? Aslında hayatın temel  anlamı,  hissettiklerimiz ve duygularımız değil midir? Günlük hayatın koşuşturmacası sırasında,  belki de hayatın  gerçek anlamını ıskaladığımız zamanlarda, aslında hayatın temelinin sevgiden ibaret olduğunu bizlere hatırlatan analarımız, kızlarımız, eşlerimiz yani bütün kadınlarımız değil midir?”

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı mesajının sonunda ise tüm kadınların gününü kutladı: “İşte bu duygularla; birbirimize, ailemize, çevremize ve bütün insanlığa duyduğumuz sevginin hiç azalmaması dileğiyle, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum.”

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