Kırmızı: “Güzelim Ülkemiz Kötü Şeylerden Arınıp Güzel Günler Görecektir”

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında bir taraftan Ramazan Bayramı’nı kutlayan İEZB, diğer taraftan ise ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili değerlendirme yaptı. Zor günlerden geçildiğinde dikkat çekilen mesajda ülkenin kötü şeylerden arınıp güzel günler göreceğine dikkat çekildi.

“Güzelim Ülkemiz Kötü Şeylerden Arınıp Güzel Günler Görecektir”

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Umutların hep artacağı, güzel günlerin geleceği nice güzel bayramlara diyen Kırmızı, Ramazan ayı boyunca tutulan oruç ve kurulan iftar sofralarında ailecek yenilen yemeklerin paha biçilmez kıymette olduğunu belirten Kırmızı, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ramazan ayı boyunca tutulan oruç ve ailecek yapılan iftar sofralarındaki, güzel sohbetlere doyum olmuyor. Hatta sadece aile içerisinde iftar sofraları kurulmakla kalmıyor toplum olarak da dışarıda güzel sohbetler eşliğinde iftarlar yapılmaktadır. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, Umutların arttığı, güzel günlerin geleceği, sevdiklerinizle geçireceğiniz nice güzel bayramlar diliyorum.”

Kırmızı mesajında ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi: “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve ülkede çıkan birçok olumsuz olaylardan toplum olarak bunalmış durumdayız. Gün geçmiyor ki kötü haber duymayalım. Ama her ne olursa olsun toplum olarak zor zamanlarda birlik olup beraberce mücadele edip güzel günler görmüşüzdür. Yine öyle olacak. Güzelim ülkemiz tüm kötü şeylerden arınıp güzel günler görecektir.”