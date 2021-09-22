Kiralık ev talebinde ciddi artış

Üniversitelerde yüz yüze eğitim için ülkeye gelmeye başlayan öğrenciler için konaklama ihtiyacı ilk sıraya çıktı. Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de taban fiyatı 200 sterlinden başlayan dairelere yoğun talep var







Üniversiteler eğitim sezonuna yavaş yavaş başlarken ülkedeki kiralık emlak sektörü de canlanıyor.

Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de kiralık daire ilanlarına yoğun talep olduğu görülürken, her geçen gün “uygun” kiralık daire bulmak da zorlaşıyor.

Bir yandan koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar bir yandan da döviz kurundaki sert yükselişlerle iyice yavaşlayan kiralık emlak sektörü, aylar sonra gelen talepleri yerine getirmeye çaba harcıyor.

Geçtiğimiz yıl Kıbrıs üniversitelerine kayıt olan öğrencilerin büyük bir kısmı, ülkeye gelememiş, yıl online eğitimle tamamlamıştı. Bu süreçte hem evler hem de yurtlar boş kalmıştı.

YURT YERİNE EV TERCİH EDİLİYOR…

Üniversitelerde yüz yüze eğitim için ülkeye gelmeye başlayan öğrenciler için konaklama ihtiyacı da ilk sıraya çıktı. Bu yıl, salgının devam etmesi ve kalabalık ortamların biraz daha riskli olması öğrencilerin yurttan çok ev arayışını öne çıkardı. Öğrencilerin büyük bir kısmı, küçük de olsa kendi evinde kalmak istiyor. Bu nedenle kiralık daire ve ev talebinde çok ciddi bir artış var. Son günlerde emlak firmaları mesaisinin büyük bir kısmı, kiralık ev taleplerini karşılamakla geçiriyor.

KİRALAR 200 STERLİN TABAN FİYATTA…

Yapılan piyasa araştırmasında öğrencilerin kalabileceği ortalama bir dairenin kirası aylık 200 sterlinden başlıyor. Ancak, yıllık peşin ödemelerde pazarlıkla 160-170 sterline kadar iniyor. Emlakçılar, özellikle öğrenci pazarında aylık kira ödeme döneminin sona erdiğini, depozit haricinde en az 6 aylık kiranın peşin istendiğini, birçok mal sahibinin ise yıllık toplam kira ödemesinde ısrar ettiğini söylüyor. Emlakçılar en fazla 1+1 daireler ve 2+1 dairelerin rağbet gördüğünü söylerken, bu konut tiplerindeki kira artışının daha yüksek oranlı olduğundan da bahsediyor.

