Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi üyesi Mehmet Harmancı dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla parti olarak barajı geçememeleri ile ilgili nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini dile getirdi.



Mehmet Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

Kimseyi suçlamayacağız ders çıkaracağız.

Biz hatayı nerde yaptıkla başlayıp bunu sadece 3-5 kişiyle değil bu geleneğe başından beri emek vermiş, katkı koymuş yol arkadaşlarımızla konuşmalıyız. Halkımızı ve sivil toplumu da bu istişarelerin merkezi yaparak elbette.

Verilen mesaj nettir. TDP kadroları umudun adresi olabilmeyi başaramamıştır. TDP’nin yeni fikirlerle ve genişleteceği kadroları ile ayrıştırıcı değil birleştirici bir yol haritası ile uzun soluklu bir yolculuğa çıkması gerek.

Süreç analizlerini duygusallıktan arınıp biraz daha gerçekçi inceleyerek daha geniş ve net olarak ifade edeceğiz elbette.

Benim tavrım bugün için bellidir, ortak hedefler doğrultusunda mümkün olan başarı hikayeleri için birleştirici bir duruş sergilemek olacaktır. İlerleyen günlerde daha net daha somut olarak açıklayacağım gelişmeler olacaktır.

Son seçim sürecinde yılmadan usanmadan partiyi ayakta tutmaya çalışan başta gençler olmak üzere sorumluluk alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



