Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin en iyi şekilde denetlenmesi ve gereken düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, YÖDAK üyeleri ve üniversite temsilcilerini kabulünde, “Kimse, kendi şahsi çıkarı için üniversiteleri kullanamaz” dedi.

Yükseköğrenimde yaşanan bazı sıkıntıların kendisini üzdüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, bireysel hataların tüm yükseköğrenimi bağlamaması gerektiğini kaydetti.

Denetleme kurulu olan YÖDAK’ın denetleme kapasitesinin artırılması için gerekenlerin yapılması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bütçe ve teşkilat yasasındaki sıkıntılardan dolayı denetleme konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

Hataların üzerine gidilmesi ve kimsenin gözünün yaşına bakılmaması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, ülke tanıtımı ve ekonomi için önemli olan yükseköğrenimin zarar görmesine tahammül edilemeyeceğini vurguladı.

Sıkıntıların hep birlikte aşılması gerektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin en iyi şekilde denetlenmesi ve gereken düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Yargıya ve kurumlara güvendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, zor günlerin aşılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni açılan üniversitelerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi, yasalara uymaları ve KKTC’ye hizmet etmelerinin en büyük sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

“Kimse kendi şahsına bu kurumları kullanamaz. Bu kurumlar KKTC’nin kurumlarıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerdeki öğrencilerin kurallara göre hak etmesi durumunda diplomasını aldığını ve kariyerine devam ettiğini vurguladı.

Hizmet vermeden ve kurallara uymadan diploma alınamayacağını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, hata yapanların cezasını çekeceğini kaydetti.

Üniversitenin değerli olduğunu, sahibinden yöneticilerine her birinin sorumlulukları olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, devletin yasaları, beklentileri, bekası ekonomisi ve siyasi duruşu açısından yasalara aykırı durumların kabul edilemeyeceğini ve gerekenlerin yapılması gerektiğini ifade etti.

YÖDAK’ın bağımsız bir denetleme kurulu olarak sıkıntıların üzerine gitmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapının güçlendirilmesi, kurulun zafiyetlerinin giderilmesi ve sıkıntıların düzeltilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Üniversitelerde alınması gereken tedbirlere de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Sorumluluk ve görev bellidir. Sistemler, gözden geçirilmeli, mali kontrol iç ve dış denetim uygulanmalı. Kurumlar mali kontrolü iç ve dış denetimleri yapmazsa, yapılan istismarlarla kurumlara ve ülkeye zarar verilir” dedi.

TURGAY AVCI: “ÜNİVERSİTELER KKTC’NİN KALBİ… YIPRATILMAMALI”

Turgay Avcı ise kabuldeki konuşmasında, YÖDAK’ın her ay üniversite rektörlerinin de katıldığı genişletilmiş toplantı düzenlediğini belirterek, toplantıda üniversitelerin çalışmaları sıkıntıları, YÖDAK ve üniversitelerin karşılıklı beklentilerinin görüşüldüğünü söyledi.

Turgay Avcı, yükseköğrenimin gelişimi ve 5 yıllık kalkınma sürecini paylaşmak Cumhurbaşkanı Tatar ile istediklerini belirterek, üniversitelerin KKTC’nin kalbi olduğunu ve yıpratılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Turgay Avcı, yükseköğrenimde eksikler ve yanlışların olabileceğini ancak bu yanlışların tüm üniversitelere ve ülkeye mal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Yükseköğrenimde kalite, denetim ve ileriye gitme konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın her zaman tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Turgay Avcı, YÖDAK olarak çalışmalarını bu tavsiyelerle yürüttüklerini anlattı.