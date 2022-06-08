“Kimse HP adına kürsü konuşması yapamaz”

HP Genel Başkanı Özersay, Meclis'e gönderdiği bildirimde, HP'nin Meclis çalışmalarından çekilme kararı aldığını anımsatarak, Meclis'teki hiçbir milletvekilinin HP adına söz söyleme yetkisi olmadığını vurguladı





Milletvekili Ayşegül Baybars’ın, ivedilik talebi bulunan 3 Yasa ile ilgili Meclis kürsüsünden “Halkın Partisi” adına konuşma yapması sonrası, partinin genel başkanı Kudret Özersay’dan meclise, “Meclis’te Halkın Partisi temsilcisi yok” içerikli bir yazı gönderildi.

Özersay, Cumhuriyet Meclisi’ni yazı gönderdi, Meclis çalışmalarında herhangi bir milletvekilinin Halkın Partisi sözcü veya temsilcisi olarak kabul edilmesi ya da herhangi bir milletvekilinin HP adına söz alması, HP adına oy doğrultusunu açıklaması ya da parti görüşü belirtmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Özersay'ın açıklaması aynen şöyle:

“Bilindiği üzere Halkın Partisi sine-i millet kararı almış, Meclis çalışmalarından çekilmiş ve bunun ilk adımı olarak parti başkanı olarak milletvekilliğinden çekilme isteminde bulunmuştum. Bu istemimiz Meclis Genel Kurulu tarafından 6 Haziran 2022 tarihli 23. birleşimde oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bu bağlamda Cumhuriyet Meclisi’ndeki çalışmalarda (komite ve Genel Kurul) herhangi bir milletvekilinin Halkın Partisi sözcü veya temsilcisi olarak kabul edilmesi ya da herhangi bir milletvekilinin HP adına söz alması HP adına oy doğrultusunu açıklaması ya da parti görüşü belirtmesi mümkün değildir. Partimiz tarafından aksi yönde bir başka resmi bildirim yapılmadığı sürece meclis Başkanlığının partimizin bu bildirimine uygun hareket etmesini rica eder gereğini saygılarımla arz ederim.”

ÖZDENEFE

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Özersay’ın bildirimi sonrası, Meclis İç Tüzüğü gereği Baybars ile Rogers’ın parti temsiliyeti üzerinden verilen yetkileri artık kullanamayacaklarını ifade etti.

İç Tüzük’e göre, ivedilik gibi tüm tezkerelerle ilgili konuşma yapmak için parti temsiliyetinin arandığını aktaran Özdenefe, “Parti başkanı bugün itibariyle her iki ismin de partiyi temsil etmedikleri bilgisini verdi. Dün itibariyle Meclis’e böyle bir bildirim gelmemişti, bu nedenle Ayşegül Hanım ile Jale Hanım’ın konuşmalarının engellenmesi yetkisi yoktu” dedi.

Söz konusu süreç 2013 yılında bir kez daha yaşanmıştı.

Mehmet Çakıcı, TDP’den milletvekili olarak meclise girmiş, Cemal Özyiğit ise genel başkanlık görevine seçilmişti. Daha sonra Özyiğit, parti içerisinde yaşanan sorunlar nedeniyle meclise bir yazı göndermiş ve TDP’nin meclisteki temsilcisinin Hüseyin Angolemli olduğunu bildirmişti.

Bu kapsamda Çakıcı’nın mecliste TDP adına açıklama yapma yetkisi ortadan kalkmıştı.



