“Kıbrıslı Türklerin hakkını her platformda savunacağız”

20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı. Törene katılan Erdoğan, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hakkını, hukukunu ve egemenliğini her platformda savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti, Anıt Özel Defterinin imzalanmasıyla sona erdi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,Kıbrıs Türk halkına özgürlüğü ve bağımsızlığı, tüm Kıbrıs’a da barışı ve huzuru getiren 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 49’ncu yıldönümünde yine huzurunuzdayız.Ezilen tüm uluslara ilham ve güç kaynağı olan büyük ve destansı kurtuluş ve egemenlik mücadeleniz ile sarsılmaz ilkeleriniz Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlatmaya ve bizlere rehber olmaya devam ederken, kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti ile kahraman Türk ordusu en büyük güvencemiz ve teminatımızdır.Mutlu Barış Harekatı’nın 49’uncu yıldönümünde bir kez daha vurgulamak isterim ki, Kıbrıs Türk halkı mücadelesine azim ve kararlılıkla devam edecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçmeyecek, vatanını, devletini ve egemenliğini korumaya devam edecektir.Aziz hatıranızı saygı ve minnetle yad ederken, sizleri ve tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve özlemle anıyorum.”ERDOĞANTC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:“Aziz Atatürk,Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs Türk halkıyla güç ve gönül birliği içerisinde gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 49’uncu yıldönümüne ulaşmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz.Bu vesileyle Anavatan, Garantör Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan sarsılmaz desteğinin altını tekraren çiziyoruz.Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hakkını, hukukunu ve egemenliğini her platformda savunmaya devam edeceğiz.