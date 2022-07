Taşpınar Şehitleri törenle anıldı. Meclis Başkanı Zorlu Töre vurguladı: “Kıbrıslı diye bir millet yoktur. Biz hepimiz Türk’üz, Türk milletiyiz”



Taşpınar’da milli mücadele yılları ve 1974’teki Barış Harekâtı sırasında şehit olanların anıldığı törende yapılan konuşmalarda, şehitlerin asla unutulmadığı ve başlattıkları yurtseverlik ve dayanışma ruhunun halen devam ettiği vurgulandı.

Taşpınar Şehitliği'nde yapılan tören, şehit kabirlerine çiçeklerin konulmasıyla başladı. Ardından, törende bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende daha sonra şehitlik özel defteri, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına 49’uncu Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Haluk Erdem, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından imzalandı.

Tören, konuşmalar ve öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, törende yaptığı konuşmada, Taşpınar köyündeki katliamları hatırlatarak, Rum saldırılarında masum insanların da hedef alındığını, Rum ve Yunan askerinin bir soykırım hedefiyle hareket ettiğini söyledi ve “Kıbrıs Türk halkı olarak çok büyük acılar çekerek bu günlere geldik” dedi.

Töre, Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs adasını geçici olarak İngiliz yönetimine bırakmasının ardından gelişen olayları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması süreci hakkında bilgiler aktararak, Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasını, Kıbrıs’ı bir Yunan adası yapma yönünde bir sıçrama tahtası olarak gördüğünü, her zaman Enosis ruhuyla, Kıbrıs’ı Yunanistan’la birleştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Rumların, 1963’te Anayasa’yı değiştirip, Kıbrıslı Türklerin haklarını budamaya kalkışmasına Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının karşı çıkmasının ardından, silaha saldırıp Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiğini kaydeden Töre, tüm çabalarına rağmen büyük direniş gösteren Lefke, Gaziveren, Yeşilırmak, Taşpınar, Doğancı gibi birçok yerleşim yerini işgal edemediklerini vurguladı.

Töre, “Bu toprakların her karışında şehit kanı vardır. Dolayısıyla Birleşik Kıbrıs gibi bir hayal artık kurmayalım. Bizim artık devletimiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Bu cumhuriyet milli bir cumhuriyettir” dedi.

1974 Barış Harekâtı’na kadar Kıbrıslı Türklerin verdiği mücadeleyi de aktaran Töre, “Kıbrıslı diye bir millet yoktur. Kıbrıslılık olabilir ama bu doğduğumuz, yaşadığımız yeri ifade eder. Biz hepimiz Türk’üz, Türk milletiyiz” ifadelerini kullandı.

Töre, Kıbrıs Türkü’nün devletine ve anavatanına dört elle sarılacağını söyleyerek, bu bölgenin her yerinin şehitlerle dolu olduğunu, bunun asla unutulmaması gerektiğini, şehitler olmasaydı bugün özgür olunamayacağı ve geleceğe umutla bakılamayacağını kaydetti.

Töre, aziz şehitlerinin önünde saygıyla eğildiğini belirtti, hayatını kaybeden tüm gazilere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı bir ömür diledi.

Kaymakamlık adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Doğancı İlkokulu öğretmeni Gülten Çağla Uluşan ise konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar verdiği varoluş mücadelesini aktararak, 1964'te ve 1974'te Taşpınar köyüne yapılan saldırılarda şehit olan 9 vatandaş hakkında bilgi verdi.

“Ne mutlu bizlere ki şanlı bayrağımızın dalgalandığı bu özgür topraklarda onların sayesinde yaşıyoruz” diyen Uluşan, gazileri şükranla, şehitleri rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Taşpınar Muhtarı İzzet Erçağıl da, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 1974 yılı öncesi yaşanan karanlık yılların tekrardan yaşanmaması için çok dikkatli olunması gerektiğini belirterek, Kıbrıslı Türklerinin iki bölgelilikten, egemenlikten, Türkiye’nin fiili garantörlüğü ve güvenliği sağlayan Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Erçağıl, aziz şehitleri andı ve gazilere uzun ömürler diledi.

Tören, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.