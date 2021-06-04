Kıbrıs’ın “Elon Musk”ı

Türkiye'nin önemli ekonomi dergilerinden InBusiness, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’le yaptığı röportajı Haziran sayısının kapağına taşıdı, Günsel için “Yavru Vatanın Elon Musk”ı” başlığını attı





Türkiye'nin önemli ekonomi dergilerinden InBusiness, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’le yaptığı röportajı Haziran sayısının kapağına taşıdı

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türkiye’nin önemli ekonomi dergilerinden InBusiness’ın Haziran sayısında KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’i ve gelecek stratejilerini anlattı...

Aylık olarak yayınlanan ekonomi dergisi InBusiness, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’le KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’i ve Yakın Doğu Oluşumu’nun gelecek stratejilerini konuştuğu röportajı Haziran sayısının kapağına taşıdı.

Derginin kapağında, ABD’li elektrikli otomotiv şirketi Tesla ve yatırımcısı Elon Musk’a gönderme yapılırken, derginin iç sayfalarında ise, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in konuyla ilgili “Bazen ‘ soruyorlar bana. Evet ikimiz de elektrikli otomobiller ile uğraşıyoruz. Musk kendi hayalinin peşinde. Biz KKTC’nin geleceği için bu çabaları gösteriyoruz” sözlerine vurgu yapıldı.

Yakın Doğu Oluşumu, KKTC ekonomisini dönüştürüyor

InBusiness, Yakın Doğu Oluşumu’nun KKTC ekonomisinde yarattığı dönüşüme dikkat çekerken, haberin sunumunda “Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, yönetimini devraldığı Yakın Doğu Oluşumu’nu dönüştürürken KKTC’de yeni bir ekonomik yapı kurulmasına da öncülük ediyor. KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’in mimarının hedefi, teknolojiden girişimciliğe yeni nesil yatırımlarla büyümek. Genç iş insanı buna babası Dr. Suat Günsel’in hayali olan otomobil üretimi ile işe başladı bile” ifadelerini kullandı. Dergide yer alan haberde Yakın Doğu Oluşumu’nun eğitim, sağlık, finans, otomotiv, teknoloji, enerji, turizm ve müzecilik alanlarındaki yeni projeleri ve gelecek stratejileri de anlatıldı.

