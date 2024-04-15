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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Dr. Küçük’ün kabrine çelenk koydu

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Dr. Küçük’ün kabrine çelenk koydu
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Kıbrıs Vakıflar İdaresinin 453. kuruluş yıl dönümü ve Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk halkına devrinin 68. yılı, etkinliklerle kutlanıyor.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri ve çalışanları, Vakıfların Kıbrıs Türkü’ne devrinin sağlanmasında öncülük yapan varoluş mücadelesi önderi Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrini ziyaret etti.
Dr. Küçük’ün kabrine çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Tümer
Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 68. yılında Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrini ziyaret ettiklerini belirtti.
Tümer, “Vakıfların Kıbrıs Türkü’ne devrinin sağlanmasını başta Dr. Fazıl Küçük olmak üzere Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm silah arkadaşlarına borçluyuz.” diye konuştu.
 
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