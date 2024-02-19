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Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği başkanlığına Gülden Plümer Küçük getirildi

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD) Olağan Genel Kurulu, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği binasında yapıldı, başkanlığa Gülden Plümer Küçük getirildi.

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Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği başkanlığına Gülden Plümer Küçük getirildi
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Dernekten verilen bilgiye göre, faal üyelerin yeterli çoğunluğunun yer aldığı toplantıda divan kurulu başkanlığında 2022-2024 döneminin faaliyet raporu ve mali bütçeleri okunarak oy birliği ile aklandı.
Genel kurulda daha sonra oy birliği ile 2024-2026 döneminde görev almak isteyenler seçildi ve görev dağılımı yapıldı.
Buna göre, Yönetim kurulu şu şekilde oluşturuldu;

“Başkan Gülden Plümer Küçük, sekreter Heybeti Balman, sayman Işın Yılmaz, faal üyeler Sevinç Boztuna, Sümer Erkmen Umure Ör, Beran Küfi
Yönetim kurulu yedek üyeler; Zekiye Türköz, Işıl Taşçı, Huriye Bilsel,
Denetleme Kurulu; Papatya Adalıer, İnan Barlas, Övgü Keçecioğlu, Yedek üye: Mine Korudağ
Disiplin Kurulu; Engin Muhyi, Gülçin Erkmen, Berna Yılmazoğlu Yedek üye: Fatma G. Lisaniler”
 
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