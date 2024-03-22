Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Bursa ve İstanbul'da temaslarda bulundu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, beraberindeki heyetle 19-21 Mart tarihleri arasında Bursa ve İstanbul’da çeşitli temaslarda bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ziyaret programı kapsamında önce Bursa’ya giden Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Durmazlar Raylı Sistemler Fabrikası, Burulaş Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bir araya geldi.Deniz’in Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mecis Başkanı Ali Uğur ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşmesinde Bursa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş dünyası arkasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.KTTO Başkanı Deniz ve heyeti daha sonra İstanbul’a giderek İstanbul Ticaret Odası, Dış Ekonomik ilişkiler Kurumu (DEİK), IMEAK Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası’nı (İSO) ziyaret etti.-“Ticaret ve sanayinin güncel konuları masaya yatırıldı”Deniz ve heyetinin İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliğinde oda yetkililerinin de yer aldığı görüşmesinde, geçtiğimiz ocak ayında Türkiye ve KKTC arasında imzalanan “Sanayi Yatırımlarını Kolaylaştırma” anlaşmasının iki ülke iş dünyası için büyük bir fırsat olduğuna değinildi. Görüşmede bu anlaşma çerçevesinde hangi alanlarda yatırım yapılabileceği hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.İki ülkenin ortak gündemi ve dünyada yaşanan güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ticaret ve sanayinin güncel konuları da masaya yatırıldı. İSO Meclisi’nin geçtiğimiz ekim ayında KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyarette iki Oda iş insanlarının bir araya geldiği toplantının çok verimli geçtiğine değinilen görüşmede, iki kurum arasındaki iş birliği olanakları, ticaretin geliştirilmesi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gibi konular üzerine de fikir alışverişi yapıldı.Toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve dostane bağların daha da güçlenmesi adına kurumlar arasında var olan iletişimin daha da artırılması konusunda fikir birliğine varıldı.KTTO Başkanı Turgay Deniz, ocak ayında Türkiye ile KKTC arasında imzalanan “Sanayi Yatırımlarını Kolaylaştırma” anlaşmasının KKTC’ye sanayi yatırımlarını hızlandırmasını beklediklerini söyleyerek şu noktaların altını çizdi:“KKTC’de üniversitelerimiz var, bankalarımız var, otellerimiz var. Hedefimizi bunların yanında sanayi yatırımı, üretim ve ürettiklerimizi işleyebilmek. Bu anlaşma ile artık mazeretimiz yok. KKTC’deki organize sanayi bölgemizde Türk sanayicilerinin yatırımlarını bekliyoruz.”Ziyaretler kapsamında Oda Başkanı Deniz’e Başkan vekilleri Ramazan Gündoğdu ve Aziz Limasollu, Yönetim Kurulu üyeleri Omaç Cin, Alp Cengiz Alp, Yüksel Akay, Meclis Üyesi Dr. Ahmet Karavelioğlu, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Yönetim Sekreteri Eda Konuralp, Medya ve İletişim Sorumlusu Gizem Davulcu eşlik etti.