Kıbrıs Türk taşınmazlarında milyonluk skandal iddiası

Güney’de Kıbrıs Türk Taşınmazları İdaresi’nde görevli bir memurun, 500 dönüm Kıbrıs Türk arazisini elinde tuttuğu, Türk taşınmazlarının kimlere dağıtılacağına karar veren bir üyenin, Kıbrıs Türk arazilerini kendi kirasına alabilmek adına göstermelik kiraladığı ve yine böyle bir kişinin bir Kıbrıs Türk evini kullanımında bulundurduğu gibi birçok iddia gündeme geldi



Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıs Türk taşınmaz mallarının, bu taşınmazların idaresinden sorumlu “Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları İdaresi Birimi” üyeleri ve bazı siyasiler tarafından suiistimal edildiklerine ilişkin Rum basınında yer alan iddialar dün de devam etti.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, “Kıbrıs Türk Taşınmazlarını Kendi Aralarında Paylaştılar – Baf Belediye Başkanı, Başkan Adaylarından Birinin Kıbrıs Türk Taşınmazlarına İlişkin Skandalını Duyurdu” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum “Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları İdaresi Birimi” ve Kıbrıs Türk taşınmazlarının dağıtımından yetkili danışman hizmetleri üyelerinin, Kıbrıs Türk taşınmazlarını kendileri ve akrabaları arasında dağıttığı yönündeki iddiaların, Baf Belediye Başkanı’nın önceki günkü açıklamalarıyla birlikte daha da güçlendiğini yazdı.

Gazete, Meclis Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un önceki gün Rum basınına yansıtan açıklamalarıyla gündeme gelen olayın, Kettiros’un, Kıbrıs Türk taşınmazlarının idaresinden sorumlu birimlerden, bu taşınmazları kullananların listesini talep etmesi ancak listenin 6 ay geçmesine rağmen meclise iletilmemesiyle patlak verdiğini aktardı.

Gazete, Kettiros’un, Kıbrıs Türk taşınmazlarının, bunların idaresinden sorumlu kişiler ve yakın akrabaları tarafından suiistimal edildikleri yönünde kuşkular olduğunu, bu taşınmazları kullanan kişilerin listesinin ilgili birimlerden talep edilmesinin üzerinden 6 ay geçmesine karşın söz konusu listenin iletilmediğini açıklamasının ardından, söz konusu listenin bugün Meclis’e gönderilmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre Kettiros önceki günkü açıklamasında, liste gönderilir gönderilmez Hukuk Dairesi ve Sayıştay’ın inceleme başlatacağını belirterek, “çıkar çatışması olup olmadığının inceleneceğini” ifade etti.

BAŞKANLIK ADAYLARINDAN TÜRK TAŞINMAZI SKANDALI İDDİASI

Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos önceki gün yaptığı açıklamada, “Mandria” (Yeşilova) bölgesindeki sahil şeridinde bulunan Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin “milyonluk skandaldan” bahsetti.

Habere göre Fedonos önceki günkü açıklamasında, “bazılarının, meclise yeni yasa getirme kisvesi altında sorunları hasır altı ettiğini” iddia ederek “Bunlar, Kıbrıs’ın ekonomik-siyasi sistemiyle desteklenen Kıbrıslı Rum göçmenlerin veya göçmen olmayanların, Kıbrıs Türk taşınmazlarına onlarca yıldır kullanarak yasadışı şekilde zengin olmalarının arkasında yatan skandalları gizlemek için bir kamuflajdır” şeklinde konuştu.

Fedonos, “1974 öncesinde Kıbrıs dışında yaşamayan ve taşınmazlarını satamayan Kıbrıslı Türklerin, bu şebekenin üyelerinin bu taşınmazların devirlerinin yapılmasının yolunu bulmaları sonrasında taşınmazlarını gerçek değerlerinin altında satmaya ikna edildiklerini” de iddia etti.

Fedonos ayrıca, “bu konuları düzenlemesi öngören yasanın sunulmasından birkaç gün önce, bir göçmenin iş yerinin bulunduğu ayrıcalıklı bir Kıbrıs Türk taşınmazının bir iş adamına yeniden kiralanmasının sağlandığını” belirterek bilgisi olan herkesin kamuoyuna açıkça konuşması çağrısında bulundu.

Rum başkanlık seçimlerinde aday olan bazı kişilerin de bu skandallarda yer aldığı iddiasında da bulunan ve önümüzdeki günlerde bazı şeylerin ifşa olacağını belirten Fedonos, İçişleri Bakanını da, iddialarını araştırmaya davet etti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberinde “Kıbrıs Türk Taşınmazlarında Yağma” başlığını kullanarak, Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımı konusunda skandal denilebilecek iddiaların gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, Rum “Kıbrıs Türk Taşınmazları İdaresi’nde” görevli bir memurun, 500 dönüm Kıbrıs Türk arazisini elinde tuttuğu, Kıbrıs Türk taşınmazlarının kimlere dağıtılacağına karar veren bir Bölge Danışma Komitesi üyesinin, Kıbrıs Türk arazilerini kendi kirasına alabilmek adına öncen başka çiftçilere göstermelik kiraladığı ve yine böyle bir kişinin bir Kıbrıs Türk evini kullanımında bulundurduğu gibi birçok iddianın gündeme geldiğini aktardı.

Gazete, Kıbrıs Türk taşınmazlarının idaresinden sorumlu olan veya bu taşınmazların dağıtımı sürecinde yer alan kişilerin veya yakın akrabalarının ellerinde Kıbrıs Türk taşınmazının bulunup bulunmadığını gösterecek listenin beklendiğini belirtirken, Baf Belediye Başkanı Fedonos’un açıklamalarına da yer verdi.

