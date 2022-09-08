Ceceli ile coşkulu gece

Girne Kültür Sanat Günleri çerçevesinde Girne Amfi Tiyatro’da sahne alan Mustafa Ceceli, coşkulu bir gece yaşattı

Girne Belediyesi’nin düzenlediği,10’cu Girne Kültür Sanat Günleri önceki akşam Mustafa Ceceli konseri ile devam etti.Amfi Tiyatro’da yer alan gecede, ünlü sanatçı sahneye son zamanların popüler şarkısı olan “Salıncak” şarkısıyla çıktı. Güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla dinleyicilere coşkulu bir akşam yaşatan Ceceli, sahnede yaptığı darbuka şovuyla da izleyicilerden büyük alkış aldı.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 10. Girne Kültür Sanat Günleri’ni, Girne Amfi Tiyatro’da iki yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını, tüm dünyada etkili olan Covid pandemisi nedeniyle ara verdikleri kültür sanat etkinliklerini tekrardan kent halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.Girne Kültür Sanat Günleri’nde 22 Eylül’de Leman Sam, 12 Ekim’de Kolpa konseri yer alacak.Konser biletleri, 100 TL karşılığı mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi, Belediyeye bağlı muhtarlık vezneleri, Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza ile Rüstem Kitap Evi ve konser öncesinde amfi tiyatro girişinden temin edilebiliyor.