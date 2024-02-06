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Kıbrıs Türk Kültür Derneği Şampiyon Melekleri ve depremde yaşamını yitirenleri andı

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Kıbrıs Türk Kültür Derneği Şampiyon Melekleri ve depremde yaşamını yitirenleri andı
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Kıbrıs Türk Kültür Derneği 6 Şubat depreminin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak, Şampiyon Melekleri ve depremde yaşamını yitirenleri andı.
Mesajda, “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yitirdiğimiz tüm insanların acısını ilk günkü gibi içimizde taşıyoruz.  Kaybettiğimiz tüm güzel insanları rahmetle anıyor, yakınlarına sabırlar, milletimize başsağlığı diliyoruz” denildi.
 
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