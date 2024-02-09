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Kıbrıs Türk Kültür Derneği Anıtkabir’i ziyaret etti

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Kıbrıs Türk Kültür Derneği Anıtkabir’i ziyaret etti
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Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nin yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri, 
Genel Başkan Tolga Ünsaldı başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti.
 
Ünsaldı yaptığı yazılı açıklamada, 55. Olağan Genel Kurulu toplantılarının ardından göreve başlayan yönetim kurulu ve üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini bildirdi.


Ünsaldı, Anıtkabir özel defterine Atatürk'e hitaben şu ifadeleri kaydetti:
 

“İlkelerinizi ve bizlere miras bıraktığınız çağdaş düşünce sistemini gönülden ve toplumca özümseyen Kıbrıs Türk Halkı, milli ve stratejik çıkarlarımızı korumak için verdiği bağımsızlık, egemenlik ve varoluş mücadelesini Anavatanımızın desteği, katkıları ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Harekâtı ile zaferle taçlandırmış ve çağdaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur.
 
Milli çıkarlarımızı, ilke ve devrimlerinizden güç alarak, Anavatanımızdan kopmadan, bağımsız, özgür ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatacağımıza ve tam anlamıyla koruyacağımıza, ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan yürüyeceğimize bunun için gerekli her türlü mücadeleyi vereceğimize, manevi huzurunuzda söz veriyoruz. 
 
Ne Mutlu Türküm diyene. Aziz ruhunuz şad olsun.”
 
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