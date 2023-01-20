Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği: “Evde bakım hizmetleri birliğe kayıtlı hemşireler tarafından uygulanabilir, aksi yasaya aykırıdır”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, evde bakım hizmetleri, ateş, nabız, tansiyon, oral ilaç verilmesi, kan şekeri ölçümü, idrar sondası bakımı veya takılması, yatak yarası bakımı veya pansumanı gibi hizmetlerin birliğe kayıtlı hemşireler tarafından uygulanabileceğini, belediye başkanlarının bilgisine getirdi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen yazılı açıklamasında, hemşirelik mezunu olmayan, mezun olsa bile birliğe kayıtlı olmayan kişilerin bu görevleri yapmalarının yasaklandığını belirtti ve “Yasa aksi hareket edenlere suçlu bulunmaları halinde para veya hapislik cezası verilecek şekilde düzenlendi” dedi.

Belediye Başkanlarının yasaya uygun davranmalarını beklediklerini kaydeden Özgeçmen, “Ayrıca Belediyeler Personel Yasasında üniversite mezunu hemşirelerin istihdam edilecek uygun kadronun bulunmadığını bunun düzenlenmesi için tüm belediye başkanlarının gayretle çalışması gerektiği görüşünü paylaşırız” ifadelerini kullandı.

