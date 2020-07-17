Sadece 19 adet üretildi

819 beygir gücü üreten hibrit teknolojili Sian Roadster'ın üretimi sadece 19 adetle sınırlı

Lamborghini’nin V12 motorlu süper spor otomobili Sian’ın sınırlı sayıda üretilen Roadster modeli tanıtıldı. Sadece 19 adet üretilen ve tümü şimdiden satılan Sian Roadster'ın hibrit teknolojili motoru toplam 819 bg güç üretiyor. Bugüne kadar üretilen en güçlü Lamborghini modeli olan Sian Roadster, 0'dan 100 km/s hıza 2.9 saniyede ulaşıyor ve maksimum 350 km/s hızın üzerine çıkabiliyor. Sian'ın titanyum emme supaplarına sahip V12 motoru 785 bg (577 kW) güç üretirken, küçük elektrik motoru da 34 bg ilave güç sağlıyor.

Sián Roadster'in üstten görünümü ilk Countach'tan esinle ikonik Periscopio hattını çağrıştırıyor. Bu hat, kokpitten arkaya doğru diyagonal uzanıyor ve sürücüyle yolcunun arkasındaki aerodinamik hava çıkışlarında son buluyor. Sián'ın uzun ve adaleli hatlarıyla karakteristik aero kanatları, Roadster'a başka bir otomobille karıştırılamayacak kadar güçlü bir profil kazandırıyor. Otomobilin çok düşük konumlanan ön bölümü de, entegre karbon fiber splitter ile ikonik Y-şekilli farlarla dikkat çekici bir görünüme sahip.

Otomobilin ekstrem ve kaslı arka kısmında Lamborghini'nin kendine özgü altıgen tasarımı ve Countach'ten esinlenilen altı adet altıgen stop lambası göze çarpıyor. Arka kanat, profilin içine entegre edilmiş durumda ve yalnızca sürüş esnasında performansı artırmak için açılıyor.

Sián Roadster'in ilk rengi Blu Uranus olacak. Bu renk, Lamborghini Centro Stile tarafından özel olarak seçildi. Centro Stile, her Sián müşterisinin kendi Roadster'inin renginden son dokunuşlarına kadar tamamını dilediği gibi kişiselleştirebilmesi için Ad Personam (Kişiselleştirme) departmanından destek alarak müşteriyle birlikte çalışıyor. Rengini gökyüzünün mavisi ve çayırların yeşilinden alan Sián Roadster, Oro Electrum jantlara sahip. Lamborghini bu rengi elektrifikasyonu simgelediği için seçmiş. Dış görünümü tamamlayan iç mekan Blu Glauco detayların, Oro Electrum alüminyum unsurların ve şık beyaz rengin birleşimini yansıtıyor. 3D baskı ile üretilen yeni tasarım havalandırma menfezlerine müşterinin isminin baş harfleri eklenerek kişiselleştirme sağlanabiliyor.

Sián Roadster'ın hibrit sistemi, V12 motorunu yeni bir aktarma organıyla birleştirerek en hafif çözümle mümkün olan en yüksek gücü sağlıyor. 34 bg güç üreten 48 voltluk e-motor, anında tepki ve gelişmiş performans sağlamak için şanzımanla bir bütün oluşturuyor. Elektrikli motor ayrıca geri vites ve park etme gibi elektrik gücüyle düşük hızda gerçekleştirilen manevraları da destekliyor.

Sián Roadster, lityum iyon bataryadan on kat daha fazla enerji depolayan dünya çapında bir teknoloji olan, Lamborghini'nin yenilikçi süper kapasitör uygulamasına da sahip. Kokpitle motor arasındaki bölme panelinin içinde yer alan süper kapasitör, kusursuz bir ağırlık dağıtımı sağlıyor. Aynı ağırlığa sahip bir bataryadan üç kat daha güçlü ve aynı gücü üreten bir bataryadan üç kat daha hafif olan süper kapasitörlü ve e-motorlu elektrik sistemi sadece 34 kg ağırlığında ve bu sayede 1.0 kg/bg'lik bir güç-ağırlık oranı sunuyor.

Lamborghini Sián Roadster'de Lamborghini için özel olarak üretilen sofistike yenilemeli fren sistemi bulunuyor. Normal Li-ion bataryaların aksine aynı güçle hem şarj edilip hem boşaltılabilen süper kapasitörün simetrik hareketi, Sián'ın enerji depolama sistemini araç her fren yaptığında tam olarak şarj ediyor. Depolanan enerji anında güç yükleme için kullanılabiliyor. Bu, sürücünün ivmelenme sırasında elektrikli motorun otomatik olarak devreden çıkmasıyla birlikte 130 km/s'ye kadar yüksek torktan anında faydalanmasını sağlıyor ve böylece esnek manevraları iyileştirerek bu sisteme sahip olmayan bir otomobile kıyasla %10 daha yüksek hız olanağı sunuyor.