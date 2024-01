Kıbrıs Developments’a Türkiye’den büyük ödül

Türkiye’nin “Emlak Oscarları” olarak bilinen Sign of the City Awards 2023’de, Kıbrıs Developments Merkez Ofis Binası ile “En İyi Mimari Tasarım” kategorisinde büyük ödülü kazandı.

Kıbrıs Developments’in Merkez Ofis Binası, Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul yarışması “Sign of th e City Awards 2023”de, tamamlanmış özel sektör projelerinde Kent ve Mimarlık Kategorilerinde ‘‘En İyi Mimari Tasarım’’ dalında büyük ödüle layık görülürken, “ En Yeşil Yapı / Yapılar Topluluğu” ​dalında da Premium Proje ünvanını elde etti.



Çevreci ve sürdürülebilir vizyona sahip Kıbrıs Developments, Türkiye’nin emlak ‘‘Oscar’’larından bu yıl da büyük ödülle dönmenin gururunu yaşadı.

Her yıl yüzlerce projenin başvurduğu, bu yıl da yoğun bir katılımın olduğu “Sign of the City’’ ödüllerinde, Blue Way Group’un ödüllü markası Kıbrıs Developments’ın Alsancak’taki Merkez Ofis Binası tamamlanmış özel sektör projelerinde Kent ve Mimarlık Kategorilerinde “En İyi Mimaril Tasarım” dalında büyük ödüle layık görüldü. Ayrıca “En Yeşil Yapı / Yapılar Topluluğu” ​dalında da finale kalarak Sign of the City Premium Proje ünvanını da elde etmiş oldu.Gayrimenkul sektörünün yıldızlarının ve gelecek vadeden projelerin ödüllendirildiği, sektörün önde gelen temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen “SotCA 2023” Ödül Töreni’ne Blue Way Şirketler Grubu Finans Direktörü Türkan Özbirim, Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Çağla Özbirim, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Sorumlusu Hande Özdemir, Mimar Tolga Kılıçkap birlikte katıldı.Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, kendilerini ödüle layık gören çok seçkin SotCA jürisine teşekkürlerini sunarak, “Kıbrıs Developments olarak kendimizi bir gayrimenkul geliştiriciden ziyade bir destinasyon geliştirici olarak tanımlıyoruz. Alsancak bölgesini geliştiren ve yatırım yapan bir firma olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızı, bölgenin girişi noktasında hayata geçirdiğimiz Merkez Ofis/Head Office binamızda da gösterdik. Atıl durumda olan bir binayı sürdürülebilir standartlar (BREEAM) çerçevesinde restore ederek Head Office olarak hayata geçirdik. Bugün Türkiye’nin emlak oscarları olarak bilinen Sign of the City Ödüllerinde bir kez daha ödül almaktan dolayı çok mutluyum. Kıbrıs Developments’in Head Ofis binası “En İyi Mimari Tasarım” dalında ödül aldı. Tüm ekibimle, Kıbrıs Developments ailesi ile gurur duyuyorum. Üretmeye, gelişmeye, geliştirmeye ve ülkemize yeni yüksek standartlar kazandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.Ödül töreninde konuşan Jüri Başkanı Dr. Sinan Genim, Sign of the City Awards katılımcılarına ve jüri üyelerine teşekkür ederek “Hepimizin müşterek amacı yapı sektörünün gelişmesi ve sektörün uluslararası değeri kazanmasıdır. Bu anlamlı etkinlikte burada olmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.Sign of the City Awards’te 150 ye yakın başvurunun arasından 89 proje ön elemeye girmeye hak kazandı. Ön değerlendirme aşamasının tamamlanmasından sonra Dr. Sinan Genim’in Jüri Başkanlığındaki üyeler, önce online bir eleme toplantısı ardından da iki gün boyunca süren değerlendirmeler sonucu ödül alacak projeleri belirledi.Jüri üyeleri ilan edilmiş kategorilerde ‘Tamamlanmış’ ve ‘Devam Eden’ projeleri, ilke olarak ayrı ayrı incelemeye aldı. Değerlendirme kriterleri olarak; projelerin yenilikçi ve yaratıcı özellikleri göz önüne alındı. Sektörde öne çıkan başarılı duruşları, bölgelerine kattıkları değer, sürdürebilir gelişmeye verdikleri önem ve yaklaşımları incelenerek 22 proje ‘Sign of the City’ ödülünün sahibi olurken 20 proje de ‘Premium Proje' olarak ödüllendirildi.Gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen törende ödüller ‘En İyi Konut Projeleri’, ‘En İyi Ticari Projeler’, ‘En İyi Hizmet Yapıları’, ‘Kent ve Mimarlık Kategorisi’, ‘Ütopya Proje’ ve ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projeleri’ kategorilerinde dağıtıldı.En iyi Ofis Yapısı – Devam Eden ProjeGöktekin S1 İş MerkeziEn İyi Turizm Yapıları – Tamamlanmış ProjeRadisson Blu Hotel, Mount ErciyesEn İyi Endüstriyel Yapı – Devam Eden ProjeTeba WorkEn İyi Karma Kullanımlı Proje – Tamamlanmış ProjeGalataport İstanbulEn İyi Karma Kullanımlı Projeler – Devam Eden ProjeMahall Bomonti İzmirEn İyi Sağlık Binası - Devam eden ProjeDarülaceze Sosyal Hizmet ŞehriEn İyi Eğitim Binası / Kampüsü - Tamamlanmış ProjeAvrupa Konutları Çamlıvadi Özel Eğitim Uygulama OkuluEn İyi Sosyokültürel Yapı – Tamamlanmış ProjeYeni Nesil Şehit KütüphanesiEn İyi Bağımsız Konut – Devam Eden ProjeMesa Urla KekliktepeEn İyi Rezidans – Tamamlanmış ProjeThe Ritz Carlton Residences, İstanbulEn İyi Konut – Tamamlanmış ProjeKiptaş Silivri 4.Etap Sosyal KonutlarıEn İyi Mimari Tasarım (Kamu ve Özel Sektör) – Tamamlanmış ProjeKıbrıs Developments Head OfficeEn İyi Mimari Tasarım (Kamu ve Özel Sektör) – Devam Eden ProjeDivan ResidenceGenç Mimar TeşvikOdunluk Anıt Ağaç Karma KullanımTokadi Hayrettin CamiSille Kaya IslahıKiptaş Eyüpsultan Yeşilpınar EvleriEn Yeşil Yapı / Yapılar Topluluğu – Tamamlanmış ProjeGalataport İstanbulEn İyi Ütopya ProjeHazine Destekli Konut Kampanyası ve Yaşanası Pilot ŞehirlerKemerburgaz Kent OrmanıOkul Dışı Öğrenme OrtamlarıJüri Özel Tasarım ÖdülüBMC Teknoloji Üssü ve Yönetim MerkeziEn iyi Ofis Yapısı (devam eden) ​SANKO Plaza​Vakıf GYO IFM VakıfBank Genel Müdürlük Hizmet BinasıEn İyi Turizm Yapıları (tamamlanmış) ​Bodrum LoftEn İyi Turizm Yapıları (devam eden) ​Joon Cunda OtelEn İyi Endüstriyel Yapı (tamamlanmış) ​Artesa Kumaş Boyahane FabrikasıEn İyi Lojistik Yapı (devam eden) ​Teba WorkEn İyi Karma Kullanımlı Proje (devam eden) ​Tema WorldEn İyi Sağlık Binası (devam eden) ​Saye Residence Yeşilköy HuzureviEn İyi Eğitim Binası / Kampüsü (tamamlanmış) ​TED Üsküdar KolejiEn İyi Sosyokültürel Yapı (tamamlanmış) ​Tema İstanbul CamiiVadistanbul CamiiEn İyi Bağımsız Konut (devam eden) ​Nidapark GündoğanEn İyi Rezidans (devam eden) ​Divan ResidenceBarbaros 48En İyi Mimari Tasarım (Kamu ve Özel Sektör) (tamamlanmış) ​Bodrum Bodrum Kıyı EvleriEn İyi Mimari Tasarım (Kamu ve Özel Sektör) (devam eden) ​Darülaceze Sosyal Hizmet ŞehriEn İyi Kültürel Mirası Koruma ve Kullanma​Gevale Kalesi 2. Etap RestorasyonuEn İyi Kentsel Dönüşüm / Sağlıklaştırma Projesi (tamamlanmış) ​Galataport İstanbulLe Chic TarabyaEn Yeşil Yapı / Yapılar Topluluğu (tamamlanmış) ​Kıbrıs Developments Head Office