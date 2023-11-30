“Kıbrıs, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip"

Türkiye-KKTC Ortak Enerji Çalışma Grubu Üyesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Murat Fahrioğlu, Ada’nın, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip ülke olduğunu vurguladı

Türkiye'den KKTC'ye denizaltı elektrik bağlantısı projesi ile Ada'daki elektrik arzının artırılmasının yanı sıra güneş enerjisi potansiyeli ile Avrupa'da ilk sıralarda yer alan KKTC'de, "yeşil enerji" teknolojilerinin hayata geçirilmesiyle ilgili engeller de ortadan kalkacak.

KKTC'ye enerji sağlamayı amaçlayan proje için oluşturulan Türkiye-KKTC Ortak Enerji Çalışma Grubu Üyesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Fahrioğlu, AA muhabirine, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan enerji anlaşması ile kurulan ortak enerji çalışma grubunda elektrik şebeke danışmanı olarak da çalışmalar yürüten Fahrioğlu, çalışma grubunun Türkiye'den KKTC'ye denizaltı elektrik bağlantısı projesinde fizibilite çalışmalarında son aşamaya geldiğini söyledi.

Denizaltından elektrik bağlantısının dünyada iki şekilde yapıldığını aktaran Fahrioğlu, "Bazen kabloyu gemi üretir ve serer, bu nadir uygulanan bir yöntemdir. Diğer şekliyle de kablo üretilir, gemi kabloyu rulo şeklinde alır, özel robotik denizaltı çapası kullanarak denizaltına gömer." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında iki ülke arasında teknik detayların ele alındığını belirten Fahrioğlu, hangi yöntemin kullanılacağına dair çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Fahrioğlu, şöyle devam etti:

"KKTC-Türkiye arası 'V' şeklinde bir vadiyi andırıyor. Bunun en derin noktası 1400 metre. En iyi yöntemi seçmeye çalışıyoruz. Çalışmalar ete kemiğe büründü. Çekilecek hat çift yönlü olacak. Bu çalışma tamamlandığında sadece Türkiye'den KKTC'ye elektrik gelmiş olmayacak. KKTC'den de Türkiye'ye ve bütün dünyaya, Avrupa'ya elektrik akımı sağlanmış olacak. Çünkü dünya enerji konusunda akıllı şebekelere doğru gidiyor. Enerjinin en ucuzunun alınması yolu bu olacak."

Fahrioğlu, projeyle Ada'ya sağlanacak elektriğin, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda da büyük potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde yeşil enerjiler konusunda AR-GE çalışmaları yürüttüklerini, Ada'nın güneş potansiyelini ölçtüklerini, güneş tarlası kurduklarını belirten Fahrioğlu, şunları kaydetti:

"En iyi güneşin İspanya'da olduğu söyleniyor, KKTC'deki ölçümlerimizi İspanya'yla karşılaştırdık ve gördük ki Ada, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip. Bu potansiyelden faydalanmak için kampüste kurduğumuz güneş tarlası, kampüsün enerji ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor ama daha fazlasını yapamıyoruz çünkü şebeke kaldırmıyor.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 100 bin megavatın üzerinde, KKTC'nin ise 400 megavat civarında, dolayısıyla potansiyel çok yüksek olmasına rağmen yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda yeterli kurulu güce sahip değil. Şebeke güçlendiğinde yenilenebilir teknolojilere yatırımlar da artacak. Ayrıca elektrik üretimi için fosil yakıtları kullanıyor. Bu projeyle yeşil teknolojiler de gelişmiş olacak."

