KIBATEK’in konuğu Alper Akçam

Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumunun (KIBATEK) mart ayı itibarıyla başlattığı KIBATEK Edebiyat Akademisi- Cumartesi Söyleşileri'nin bu haftaki konuğu, Alper Akçam olacak.



KIBATEK’ten verilen bilgiye göre, “Atilla İlhan İzinden Cumhuriyet Kültür Tarihi” konulu söyleşi ve imza etkinliği Ankara’da yapılacak.

