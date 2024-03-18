KIBATEK’in konuğu Alper Akçam

Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumunun (KIBATEK) mart ayı itibarıyla başlattığı KIBATEK Edebiyat Akademisi- Cumartesi Söyleşileri'nin bu haftaki konuğu, Alper Akçam olacak.
KIBATEK’ten verilen bilgiye göre, “Atilla İlhan İzinden Cumhuriyet Kültür Tarihi” konulu söyleşi ve imza etkinliği Ankara’da yapılacak.
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