Kıb-Tek’teki vurguna son vereceğiz

Bakan Arıklı, Kıb-Tek’te ciddi bir vurgun olduğunu, yılda 300-350 Milyon dolarlık bu vurgunun önüne geçeceklerini vurguladı ve El-Sen’i de şov yapmakla suçladı



Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “Kıb-Tek’te vurguna son vereceklerini” vurguladı.

Arıklı El-Sen’i sağduyuya davet etti.

Arıklı, dün kabulü sırasında bir soruya karşı yaptığı açıklamada, El-Sen’in kendi içinde bir kavgası olduğunu ve bu kavgayı da şova dönüştürdüğünü söyledi.

El-Sen’de mevcut yönetimi devirmek için bir imza toplandığını ve imzanın sayısının da yeterli sayıya ulaştığını zannettiğini dile getiren Arıklı, Sendikalar Mukayyitliğine başvurulduğunu ve mevcut yönetimin de şov yaparak güç göstergesinde bulunmak istediğini belirtti.

“Bize karşı herhangi bir eylem olarak değerlendirmiyorum çünkü biz henüz daha Kıb-Tek’e müdahale etmedik, yönetimi de atamadık, mevcut yönetim ekonomik bir tedbir alıyor, tasarruf tedbiri, El-Sen bu tasarruf tedbirine karşı çıkıyor” ifadelerini kullanan Arıklı, Kıb-Tek’te ciddi bir vurgun olduğunu, yılda 300-350 Milyon dolarlık bu vurgunun önüne geçeceklerini vurguladı.

Şuanda elektrik enerjisinin büyük bir miktarının vurguna gittiğini söyleyen Arıklı, bunun halkın cebinden çıkan para olduğunu kaydetti.

Bu konuda gerekli tedbirleri alacaklarını dile getiren Arıklı sözlerini şöyle tamamladı:

“Kimsenin de gözünün yaşına bakmayacağız. Vurguna son diyeceğiz. El-Sen kurumuna sahip çıkmak istiyorsa bu vurguna dur diyecek olan bu iradeye saygılı olmak ve onlara yardımcı olmak zorundadır. Aksi takdirde kendi iç kavgalarını bir hodri meydan şeklinde bize yansıtırlarsa yazık ederler. Kuruma da yazık ederler. Geçmişte Kıbrıs Türk Hava Yolları böyle battı. Sendikaların anlayışsızlığı yüzünden kurumlarımız teker teker batıyor. Gelin bu kurumu birlikte daha iyi günlere getirelim ve halka ucuz elektrik sağlayalım. Çünkü halkın cebinden çıkan elektrik özellikle bu sıkıntılı dönemde çok ciddi yaralara sebebiyet veriyor. Aile içerisinde aile bütçesinde çok ciddi açıklara neden oluyor. Bu sebepten dolayı sendikayı sağduyuya davet ediyorum.”

Öte yandan Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ programına telefon bağlantısı ile katılarak, El-Sen’in greve gitmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Arıklı, bu eylemin kamuoyuna yansıtıldığı gibi bir hükümete karşı bir eylem olduğunu sanmadığını belirterek henüz güvenoyu almadıklarını hatırlattı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) büyük bir ‘vurgun’ olduğunu dile getiren Arıklı, sendikanın bu vurgunun önlenmesi adına iş birliği yapması gerektiğine dikkat çekti.

Grevin asıl nedeni olarak ise dört adet ambarın güvenliği ile ilgili olduğunu belirten Arıklı, ambarların güvenliğinin sağlanması için sendikanın yüksek maaşlı teknisyenleri kullanarak, ek mesai ücretlerinin o kişilere ödenmesi gerektiğini savunduğunu ancak 200 bin TL’lik bir ek mesai ücretinin maliyetinin fazla olduğunu ve özel güvenlik şirketine verilmesi halinde ödenecek tutarda tasarrufa gidileceğini vurguladı.

Arıklı, 200 bin TL, ödemek yerine 86 bin TL ödeneceğini ve bu durumun KIB-TEK’te tasarruf bakımından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Sendikanın “Özel güvenlik şirketlerinden yardım alamazsınız” şeklinde ifadeleri olduğunu dile getiren Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, “Teknisyenlere daha fazla maaş aldırmaya çalışılıyor” dedi.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın kendisini greve gitmeden önce aradığını da aktaran Arıklı, “Güvenoyu aldıktan sonra elbette ki sendikayla oturup sorunları çözeriz dedim ama yine de greve gitti” şeklinde konuşarak sendikanın içerisinde ‘güç’ kavgası yaşandığını savundu.

KIB-TEK’in sadece sendikanın değil vatandaşın malı olduğuna işaret eden Erhan Arıklı, “Neticede amaç aynı olduğuna göre işçinin haklarına dokunmayalım ama fazla almasına da izin vermeyelim… Ayıp ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Arıklı, KIB-TEK’te ciddi bir vurgun olduğunu ve bu vurgunun önlenmesi adına ilk önce siyasilerin, sendikaların ardından da halkın iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirterek KIB-TEK’in bu şekilde devam etmesinin mümkün olmadığını aktardı.

Meclis araştırma raporu olduğunu da ifade eden Arıklı, raporun tamamlanmasının ardından KIB-TEK’teki vurgunun ortaya çıkacağının altını çizdi.

Arıklı, “KIB-TEK’teki vurgunu durdurmamız lazım yoksa bu kurumun sonu da Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın sonuna döner” dedi.

