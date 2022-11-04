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Kıb-Tek'te sistem çöktü, vatandaş mağdur oldu

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Kıb-Tek'te sistem çöktü, vatandaş mağdur oldu
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(Kıb-Tek)'na bağlı birçok abone büyük mağduriyet yaşıyor.
Kıb-Tek muhasebe sisteminde yaşanan sorun nedeniyle sistemin hizmet dışı kalmasından dolayı birçok abonenin elektriklerinin kesildiği bildirildi.
Bize ulaşan bazı mağdur vatandaşlarımız daha ayın başında olmalarına rağmen 3 gün önce gönderilen elektrik faturalarından dolayı elektriklerinin bugün öğle saatlerinde kesildiğini anlattılar.
Vatandaşlarımız, faturalarını dzenli olarak banka aracılığıyla ödemelerine karşın neden elektriklerinin ayın başında kesildiğini sorgulamak için ulaştıkları Kıb-Tek yetkililerinin kendilerine muhasebe sistemindeki problem sonrasında sistemin çöktüğünü ve şu anda birçok bölgede mağduriyet yaşayan vatandaşlar olduğunu aktardığını söylediler. 
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