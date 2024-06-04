Kıb-Tek ödeme noktalarını duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, vatandaşların ödemelerini tüm bankalardan, online ödeme portalından (https://online.kibtek.com) ve Paypoint ödeme makinelerinden gerçekleştirebileceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, sendikanın eylemi nedeniyle Lefkoşa veznesinde işlem yapılamadığı belirtildi.
Açıklama şöyle:
“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Lefkoşa veznesinde başlattığı haksız eylem nedeniyle vezneden işlem yapılamamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına, ödemelerini tüm bankalardan, online ödeme portalından (https://online.kibtek.com) ve Paypoint ödeme makinelerinden gerçekleştirebilir.”
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