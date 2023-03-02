Kıb-Tek borcu olan aboneleri uyardı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan abonelerin elektriğinin pazartesi günü kesileceğini duyurdu.
Kıb-Tek Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kıb-Tek, alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerimizin elektrik enerjileri 6 Mart 2023 Pazartesi günü kesilecektir. Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemelerini yapmalarını önemle rica ederiz” denildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.