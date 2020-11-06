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KHK üyeliğine Kavaz atandı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) boş bulunan üyeliğine, dünden geçerli olmak üzere Hüseyin Kavaz’ı atadı.

KHK üyeliğine Kavaz atandı
Hüseyin Kavaz: 1957 Arpalık doğumlu. Lise tahsilinin ardından Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde yüksek eğitimini tamamladı. 1982-2009 yılları arasında öğretmenlik yaptı. 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Müdürü ve Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2017 yılında emekli olan Hüseyin Kavaz, evli ve iki çocuk babası.
 
 
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