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“Kesintiler nerede kullanılacak?”

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“Kesintiler nerede kullanılacak?”
 
 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet’in 15 bin TL üzerinde maaş alanlardan % 20 kesinti kararını eleştirdi, kesintilerin nerede kullanılacağının açıklanması gerektiğini vurguladı. 
Erhürman’ın paylaşımı şöyle:
“Kamuda 15,000 TL üzerinde maaş alanlardan % 20 kesinti kararı! Hesap kitap nasıl yapıldı, yapılacak, kiminle istişare edildi, ayrıntıları öğrenince bunları konuşacağız elbette. Ama açıklamada yer alan "sadece kamu çalışanını değil, özel sektörü de düşünmek zorundayız" kısmı önemli. Bu kesintilerin nerede kullanılacağını açıklama zamanıdır. Mesela günlerdir gündemde tuttuğumuz asgari ücret için ihtiyaçlı esnafı ve sektörleri belirleyip, istihdamı koruma adına maaş desteği verme sizin de gündeminizde mi? Yoksa, "keselim, Maliye'de kalsın da istediğimiz gibi kullanalım" mı hesap?! Bu açıklanmadan kesinti olmaz! Bilin!”
 
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