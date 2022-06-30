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“Kelimeler yetersiz, inanılır gibi değil”

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Eski Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Bakanlar Kurulu'nun Taşyapı'nın ithal edeceği malların vergilerini 30 Kasım'a kadar ertelemesini sosyal medyadan şirket ismi vermeden eleştirdi.

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“Kelimeler yetersiz, inanılır gibi değil”
Eski Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Bakanlar Kurulu'nun Taşyapı'nın ithal edeceği malların vergilerini 30 Kasım'a kadar ertelemesini sosyal medyadan şirket ismi vermeden eleştirdi.
Tolga Atakan'ın paylaşımı şöyle:
Bir özel şirkete yönelik "vergi erteleme" kararnamesi çıkarılması ile "iç borçlanma ihalesi" duyurusunun aynı gün yayımlanması anomalisi yaşadıklarımızın hatta yaşayacaklarımızın özetidir. Kelimeler yetersiz ! İnanılır gibi değil..
Hükümetimizin vergi ihtiyacı yok ise bizler de vermeyelim !!
 
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