KKTC Piyangolar Birimi tarafından satılan Kazı Kazan Tombala şans oyunu 200 bin TL kazandırdı.

Piyangolar Biriminden yapılan açıklamaya göre 5 TL’ye satılan Kazı Kazan Tombala şans oyunu ilk büyük ikramiyesini bugün kazandırdı. Girne bölgesi sakinlerinden C. Ö. (E-55) isimli vatandaşa çıkan 200 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı.

600 BİN TL’LİK ÇEKİLİŞ 8 AĞUSTOS’TA

Devlet Piyangosu’nun 8 Ağustos tarihli çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye için de bilet satışı devam ediyor. Saat 20.00’da canlı yayınla BRT 1 HD’de yayınlanacak piyango çekiliş sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden saat 22.00 itibarıyla ulaşabilir.