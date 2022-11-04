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Kazı ekibini mahkeme affetmedi

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Güzelyurt’ta Bostancı bölgesinde kazı yapmaya başladıkları esnada detektör ve kazı aletleriyle suçüstü yakalanan dört kişiye birer ay hapis cezası verildi

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Kazı ekibini mahkeme affetmedi
 
 
İzinsiz kazı yapmaktan yargılanan sanıklar İlhan Karahan, İbrahim Olgun, Canbulat Bolatcan ve Mahmut Şelale’nin aleyhindeki karar dün açıklandı. 4 sanık Güzelyurt’ta Bostancı bölgesinde kazı yapmaya başladığı esnada detektör ve kazı aletleriyle suçüstü yakalanmıştı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Barkın açıkladı. Kararı okuyan Vedia Berkut Barkın, ülkenin kültürel zenginliği olan eski eserlerin korunmasının öneminin altını çizip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı kamu menfaati göz önünde tutularak caydırıcı ve ibret verici ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Barkın, sanıkları menfaat elde etmemesi ve adaletin erken tecellisine katkıda bulunmalarını lehlerine değerlendirdiklerini dile getirdi. Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, oybirliği ile 4 sanığa da birer ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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